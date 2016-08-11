Итоги встречи президентов Азербайджана, России и Ирана обсуждены на заседании Совбеза РФ

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Москве состоялось заседание Совбеза России с участием президента страны Владимира Путина. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе совещания были обсуждены договоренности, достигнутые по итогам состоявшихся на этой неделе встреч президента России с лидерами Азербайджана и Ирана в Баку, а также президентами Турции и Армении.

Помимо международной повестки дня, участники обсудили и текущие внутрироссийские социально-экономические вопросы.

В совещании приняли участие глава правительства России Дмитрий Медведев, глава администрации президента Сергей Иванов, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, директор СВР Михаил Фрадков, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников.