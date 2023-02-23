Итальянский сенатор: Признание Ходжалинской трагедии имеет жизненно важное значение

"Признание Ходжалинской трагедии жизненно важно, чтобы показать, что атмосфера безнаказанности не может сохраняться и что справедливость — единственный путь к прочному миру и стабильности".

"Признание Ходжалинской трагедии жизненно важно, чтобы показать, что атмосфера безнаказанности не может сохраняться и что справедливость — единственный путь к прочному миру и стабильности".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель Политической комиссии Сената Европейского союза (ЕС), сенатор Джулио Терци на встрече в верхней палате парламента Италии, посвященной 31-й годовщине Ходжалинская трагедия.

Джулио Терзи подчеркнул, что работа Международного суда должна быть усилена.