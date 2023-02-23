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Итальянский сенатор: Признание Ходжалинской трагедии имеет жизненно важное значение

Итальянский сенатор: Признание Ходжалинской трагедии имеет жизненно важное значение "Признание Ходжалинской трагедии жизненно важно, чтобы показать, что атмосфера безнаказанности не может сохраняться и что справедливость — единственный путь к прочному миру и стабильности".
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 06:08
Итальянский сенатор: Признание Ходжалинской трагедии имеет жизненно важное значение

"Признание Ходжалинской трагедии жизненно важно, чтобы показать, что атмосфера безнаказанности не может сохраняться и что справедливость — единственный путь к прочному миру и стабильности".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель Политической комиссии Сената Европейского союза (ЕС), сенатор Джулио Терци на встрече в верхней палате парламента Италии, посвященной 31-й годовщине Ходжалинская трагедия.

Джулио Терзи подчеркнул, что работа Международного суда должна быть усилена.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya senatoru: “Xocalı faciəsinin tanınması həyati əhəmiyyət kəsb edir”

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