Итальянский сенатор: Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом

Председатель комиссии по международным делам и вопросам миграции Сената Италии Вито Петрочелли направил в парламент Азербайджана поздравительное письмо по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Председатель комиссии по международным делам и вопросам миграции Сената Италии Вито Петрочелли направил в парламент Азербайджана поздравительное письмо по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Вито Петрочелли передал самые добрые пожелания по случаю годовщины восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Председатель комиссии отметил, что армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом и подчеркнул важность установления справедливого и устойчивого мира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН от 1993 года.