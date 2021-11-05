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Итальянский сенатор: Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом

Итальянский сенатор: Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом Председатель комиссии по международным делам и вопросам миграции Сената Италии Вито Петрочелли направил в парламент Азербайджана поздравительное письмо по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 19:06
Итальянский сенатор: Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом

Председатель комиссии по международным делам и вопросам миграции Сената Италии Вито Петрочелли направил в парламент Азербайджана поздравительное письмо по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Вито Петрочелли передал самые добрые пожелания по случаю годовщины восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Председатель комиссии отметил, что армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом и подчеркнул важность установления справедливого и устойчивого мира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН от 1993 года.

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Версия на английском языке Italian senator: Armenian-Azerbaijani conflict is over
Версия на азербайджанском языке İtaliyalı senator: "Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi keçmişdə qaldı"

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