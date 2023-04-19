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Итальянский эксперт: Армения провокациями пытается отвлечь внимание от проблем в стране

Итальянский эксперт: Армения провокациями пытается отвлечь внимание от проблем в стране Армения ведет опасную и определенную политику.
Внешняя политика
19 апреля 2023 г. 13:09
Итальянский эксперт: Армения провокациями пытается отвлечь внимание от проблем в стране

Армения своими провокациями в отношении Азербайджана пытается отвлечь внимание своих граждан от экономических проблем в стране.

Об этом Report заявил итальянский журналист и политический аналитик Доменико Летиция.

По его словам, власти Армении ведут опасную и совершенно определенную политику, отвлекая внимание населения от внутренних проблем.

"Армения, имея массу проблем во внутриполитическом управлении и в отношениях с гражданами, предпочитает направлять взоры населения на Азербайджан, чтобы проблемы внутренней политики остались незамеченными. Таким образом, Армения использует язык ненависти и провокации для отвлечения граждан от экономических проблем, с которыми сталкивается страна",- сказал Доменико Летиция.

При этом, по мнению аналитика, такая стратегия армянского руководства перестает работать, и "все больше граждан просят мира и демократии для Армении".

Д. Летиция отметил, в Европе многие осведомлены об этой "маленькой игре" Еревана.

"Европа должна понять, что Армения является российской пешкой",- добавил итальянский эксперт.

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Версия на английском языке Italian expert: Armenia uses provocation to distract citizens from economic problems

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