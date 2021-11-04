Итальянский дипломат: Только объединившись можно решить проблему пандемии

Все страны мира должны объединиться, чтобы справляться с различными глобальными вызовами, и Азербайджан может быть частью этого.

Все страны мира должны объединиться, чтобы справляться с различными глобальными вызовами, и Азербайджан может быть частью этого.

Об этом Report заявил бывший советник президента Италии, итальянский дипломат Антонио Дзанарди Ланди, принимающий участие в VIII Глобальном Бакинском форуме.

Он подчеркнул, что все текущие проблемы ни одной стране мира невозможно решить в одиночку.

"Так, с проблемой миграции может справиться только вся Европа сообща, только объединившись страны мира смогут решить проблему пандемии и климатических изменений", - заявил Антонио Дзанарди Ланди.