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Итальянский дипломат: Только объединившись можно решить проблему пандемии

Итальянский дипломат: Только объединившись можно решить проблему пандемии Все страны мира должны объединиться, чтобы справляться с различными глобальными вызовами, и Азербайджан может быть частью этого.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 18:08
Итальянский дипломат: Только объединившись можно решить проблему пандемии

Все страны мира должны объединиться, чтобы справляться с различными глобальными вызовами, и Азербайджан может быть частью этого.

Об этом Report заявил бывший советник президента Италии, итальянский дипломат Антонио Дзанарди Ланди, принимающий участие в VIII Глобальном Бакинском форуме.

Он подчеркнул, что все текущие проблемы ни одной стране мира невозможно решить в одиночку.

"Так, с проблемой миграции может справиться только вся Европа сообща, только объединившись страны мира смогут решить проблему пандемии и климатических изменений", - заявил Антонио Дзанарди Ланди.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyalı diplomat: "Pandemiya problemi yalnız birgə səylərlə həll oluna bilər"

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