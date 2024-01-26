Итальянские СМИ: Действия Франции по отношению к Азербайджану - автогол

На долю Азербайджана приходится 60% экономических связей Франции со странами региона Южного Кавказа.

На долю Азербайджана приходится 60% экономических связей Франции со странами Южного Кавказа, что значит, что окончательное разрушение связей между двумя странами нанесет удар по интересам Парижа и в Баку, и в регионе целом.

Как передает Report, об этом говорится в статье итальянского журналиста Франческо Де Пало, опубликованной в газете Formiche.

В ней отмечается, что в ответ на резолюцию верхней палаты французского парламента [призывающую к введению экономических санкций против Азербайджана], которая лишь отражает позицию парламента и не имеет обязательной исполнительной силы, Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям призвал все выдворить из страны все французские компании, включая Total.

Это может серьезно повлиять на экономические интересы Франции на Южном Кавказе, считает автор.

Де Пало подчеркнул, что в случае введения санкций против Азербайджана, Баку без колебаний откажется от сотрудничества с любым французским бизнесом и выдворит из страны все французские компании, включая Total, которая участвует в многочисленных проектах, таких как месторождение "Абшерон" в Каспийском море или проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.