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Итальянские парламентарии посетили Агдам, Ханкенди и Шушу

Итальянские парламентарии посетили Агдам, Ханкенди и Шушу Сегодня делегация представителей группы дружбы с Азербайджаном при Межпарламентском союзе итальянского парламента прибыла в Агдам в рамках визита на освобожденные от оккупации территории.
Внешняя политика
1 мая 2025 г. 18:27
Итальянские парламентарии посетили Агдам, Ханкенди и Шушу

Сегодня делегация представителей группы дружбы с Азербайджаном при Межпарламентском союзе итальянского парламента прибыла в Агдам в рамках визита на освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Члены делегации ознакомились с работами, проводимыми в городе Агдаме, в частности с комплексом Имарет.

Затем итальянская делегация побывала в Ханкенди, где им предоставили информацию о работах, проводимых в городе. Они посетили расположенную в городе площадь Победы.

В ходе визита в Шушу делегация ознакомилась с достопримечательностями города, а также с проводимыми восстановительными работами.

 
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Версия на английском языке ФотоItalian parliamentarians visit Aghdam, Khankandi and Shusha
Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliyalı parlamentarilər Ağdam, Xankəndi və Şuşaya səfər ediblər

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