Итальянские парламентарии посетили Агдам, Ханкенди и Шушу

Сегодня делегация представителей группы дружбы с Азербайджаном при Межпарламентском союзе итальянского парламента прибыла в Агдам в рамках визита на освобожденные от оккупации территории.

Сегодня делегация представителей группы дружбы с Азербайджаном при Межпарламентском союзе итальянского парламента прибыла в Агдам в рамках визита на освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Члены делегации ознакомились с работами, проводимыми в городе Агдаме, в частности с комплексом Имарет.

Затем итальянская делегация побывала в Ханкенди, где им предоставили информацию о работах, проводимых в городе. Они посетили расположенную в городе площадь Победы.

В ходе визита в Шушу делегация ознакомилась с достопримечательностями города, а также с проводимыми восстановительными работами.