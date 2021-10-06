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Итальянская пресса распространило интервью посла Азербайджана

Итальянская пресса распространило интервью посла Азербайджана Ведущее издание Италии - новостное агентство Askanews - распространило интервью посла Азербайджана в этой стране Мамеда Ахмедзаде.
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 23:22
Итальянская пресса распространило интервью посла Азербайджана
Мамед Ахмедзаде

Ведущее издание Италии - новостное агентство Askanews - распространило интервью посла Азербайджана в этой стране Мамеда Ахмедзаде.

Как передает Report, в своем интервью посол рассказал о стратегическом партнерстве, сотрудничестве в гуманитарной сфере, сферах энергетики и экономики между Азербайджаном и Италией. Он подчеркнул, что Азербайджан играет стратегическую роль в энергетической безопасности Италии.

Кроме того, дипломат затронул работы по восстановлению на освобожденных от оккупации территориях. По его словам, перед итальянскими компаниями открываются большие возможности в плане участия в этих проектах.

Интервью посла вызвало широкий интерес в итальянской прессе. Оно было опубликовано в изданиях Il Sole 24 Ore, Yahoo Notizie, Yahoo Finanza, Virgilio, Quotidiano, Timgate, Il Giornale d’Italia, Quotidiano Nazionale, Today и других.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya mətbuatı Azərbaycan səfirinin videomüsahibəsini yayıb

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