Итальянская пресса распространило интервью посла Азербайджана

Ведущее издание Италии - новостное агентство Askanews - распространило интервью посла Азербайджана в этой стране Мамеда Ахмедзаде.

Ведущее издание Италии - новостное агентство Askanews - распространило интервью посла Азербайджана в этой стране Мамеда Ахмедзаде.

Как передает Report, в своем интервью посол рассказал о стратегическом партнерстве, сотрудничестве в гуманитарной сфере, сферах энергетики и экономики между Азербайджаном и Италией. Он подчеркнул, что Азербайджан играет стратегическую роль в энергетической безопасности Италии.

Кроме того, дипломат затронул работы по восстановлению на освобожденных от оккупации территориях. По его словам, перед итальянскими компаниями открываются большие возможности в плане участия в этих проектах.

Интервью посла вызвало широкий интерес в итальянской прессе. Оно было опубликовано в изданиях Il Sole 24 Ore, Yahoo Notizie, Yahoo Finanza, Virgilio, Quotidiano, Timgate, Il Giornale d’Italia, Quotidiano Nazionale, Today и других.