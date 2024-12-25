Италия заявила о готовности оказать помощь в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане

Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом посольство написало на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Посольство Италии выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв сегодняшней авиакатастрофы и готово оказать любую необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.