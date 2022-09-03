Президент: Италия всегда поддерживала наши усилия по налаживанию более тесного сотрудничества с НАТО

Италия всегда поддерживала усилия Азербайджана по налаживанию более тесного сотрудничества с НАТО.

Италия всегда поддерживала усилия Азербайджана по налаживанию более тесного сотрудничества с НАТО.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту итальянской газеты Il Sole 24 Ore Роберто Буонджорно.

"Мы активно сотрудничаем в рамках партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном. Италия всегда решительно поддерживала сближение Азербайджана с Европейским Союзом. Италия всегда поддерживала наши усилия по налаживанию более тесного сотрудничества с НАТО", -заявил глава государства.