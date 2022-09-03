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Президент: Италия всегда поддерживала наши усилия по налаживанию более тесного сотрудничества с НАТО

Президент: Италия всегда поддерживала наши усилия по налаживанию более тесного сотрудничества с НАТО Италия всегда поддерживала усилия Азербайджана по налаживанию более тесного сотрудничества с НАТО.
Внешняя политика
3 сентября 2022 г. 14:16
Президент: Италия всегда поддерживала наши усилия по налаживанию более тесного сотрудничества с НАТО

Италия всегда поддерживала усилия Азербайджана по налаживанию более тесного сотрудничества с НАТО.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту итальянской газеты Il Sole 24 Ore Роберто Буонджорно.

"Мы активно сотрудничаем в рамках партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном. Италия всегда решительно поддерживала сближение Азербайджана с Европейским Союзом. Италия всегда поддерживала наши усилия по налаживанию более тесного сотрудничества с НАТО", -заявил глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: Italy always supported Azerbaijan's efforts to establish closer cooperation with NATO
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İtaliya hər zaman bizim NATO ilə daha sıx əməkdaşlıq qurmaq səylərimizi dəstəkləyib"

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