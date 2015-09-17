​Итальянский политик: Предубеждение западных стран к Азербайджану подорвет доверие к Европе

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Предстоящие выборы в Азербайджане предлагают европейским институтам шанс отказаться от двойных стандартов в отношении этой страны и более того, внести позитивный вклад в выборной процесс.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил экс-президент Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы Лука Джузеппе Волонте.

По его словам, 1 ноября 5 млн. азербайджанцев придут на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах, однако европейские институты и СМИ игнорируют тот факт, что тысячи азербайджанцев лишены своих демократических прав в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе и прилегающих территориях.

"К сожалению, последние споры, вызванные западными СМИ, выявляют двойные стандарты и пристрастные оценки, которые могут быть использованы в отслеживании выборов в Азербайджане", - сказал он.

Л.Волонте отметил, что есть разумные опасения, что некоторые международные круги попытаются дискредитировать выборы в республике, даже в их преддверии.

"Делая это, Европа и международные структуры теряют прекрасную возможность для позитивного вклада в выборной процесс и реформы в Азербайджане", - сказал он, добавив, что предубеждение западных стран по отношению к Азербайджану подорвет доверие к Европе.