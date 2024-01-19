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ISW: Москва пытается стать основным посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном

ISW: Москва пытается стать основным посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном Россия пытается стать основным посредником в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и вернуть трехсторонний российско-азербайджано-армянский переговорный формат.
Внешняя политика
19 января 2024 г. 10:36
ISW: Москва пытается стать основным посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия пытается стать основным посредником в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и вернуть трехсторонний российско-азербайджано-армянский переговорный формат.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что советы Запада препятствуют нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о том, что переговоры при посредничестве Москвы являются более перспективными, чем усилия Запады", - отмечается в отчете.

Ранее, 17 января заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Армении в России Вагаршаком Арутюняном для обсуждения нормализации отношений между Баку и Ереваном и возрождения трехстороннего переговорного формата.

"При этом российские военные блогеры считают, что встреча Галузина с послом Арутюняном свидетельствует о готовности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "пресмыкаться" и "склоняться перед Москвой", хотя один из блогеров предупредил, что возобновление интереса Армении к переговорам при посредничестве России может оказаться "дипломатической ловушкой", - подчеркивается в публикации ISW.

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Версия на английском языке ISW: Armenia is regretful for its ‘mistakes’ in straying away from Russia
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: “Ermənistan Rusiyanın qarşısında geri çəkilməyə başlayır”

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