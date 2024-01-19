ISW: Москва пытается стать основным посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия пытается стать основным посредником в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и вернуть трехсторонний российско-азербайджано-армянский переговорный формат.

Россия пытается стать основным посредником в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и вернуть трехсторонний российско-азербайджано-армянский переговорный формат.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что советы Запада препятствуют нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о том, что переговоры при посредничестве Москвы являются более перспективными, чем усилия Запады", - отмечается в отчете.

Ранее, 17 января заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Армении в России Вагаршаком Арутюняном для обсуждения нормализации отношений между Баку и Ереваном и возрождения трехстороннего переговорного формата.

"При этом российские военные блогеры считают, что встреча Галузина с послом Арутюняном свидетельствует о готовности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "пресмыкаться" и "склоняться перед Москвой", хотя один из блогеров предупредил, что возобновление интереса Армении к переговорам при посредничестве России может оказаться "дипломатической ловушкой", - подчеркивается в публикации ISW.