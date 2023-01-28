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ISW: Протестующие в Иране обвиняют КСИР в нападении на посольство Азербайджана

ISW: Протестующие в Иране обвиняют КСИР в нападении на посольство Азербайджана В Иране обвиняют Корпус стражей исламской революции (КСИР) в произошедшем вчера вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб, двое ранены.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 10:10
ISW: Протестующие в Иране обвиняют КСИР в нападении на посольство Азербайджана

В Иране обвиняют Корпус стражей исламской революции (КСИР) в произошедшем вчера вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб, двое ранены.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Института военных исследований США (ISW).

Отмечается, что протестующие против режима силы призывают международное сообщество признать КСИР террористической организацией. "Агентство Nour News при Высшем совете национальной безопасности Ирана заявило о том, что атака не должна нанести ущерб отношениям между Баку и Тегераном", - говорится в сообщении института.

По мнению западных аналитиков, вчерашнее назначение нового начальника провинциальной полиции Тегерана неслучайно: "Командующий правоохранительными органами Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан освободил от должности главу провинциального управления Тегерана Хусейна Рахими через несколько часов после нападения на азербайджанское посольство и назначил нового командира. На указанную должность был назначен бригадный генерал Аббас Али Мохаммади, занимавший пост командующего провинцией Альборз. Неизвестно, было ли это связано с нападением на посольство. Потому что Ахмад Реза Радан старается назначать на главные должности надежных офицеров", - говорится в заявлении.

Отметим, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке ISW: Protest organizations and coordinators have blamed IRGC for attack on Azerbaijani embassy 
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: “İrandakı etirazçılar Azərbaycan səfirliyinə hücuma görə SEPAH-ı günahlandırırlar”

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