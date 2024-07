Хикмет Гаджиев: Истребители ВВС Пакистана сопровождают борт №1 Азербайджана

Истребители ВВС Пакистана сопроводили борт №1 Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети "Х".

"При входе в воздушное пространство Пакистана истребители ВВС Пакистана приветствуют и сопровождают борт №1 Азербайджана!" – написал Гаджиев.