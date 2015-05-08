​Историк: Армянские дашнаки содействовали разработке плана нападения фашистов на Баку во время войны

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня в Армении и России ставятся памятники армянским преступникам, которые во время Великой Отечественной войны (ВОВ) помогали фашистам".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора по науке Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Джаби Бахрамов в ходе "круглого стола", посвященного вкладу Украины в победу во время ВОВ, прошедшего в посольстве Украины в Баку.

"17 октября 1938 года, за несколько лет до начала Великой Отечественной войны, тайные члены армянской партии "Дашнакцутюн", в том числе брат Согомон Тейлиряна, встретились в Баку с главой гестапо Генрихом Мюллером, который приехал в Азербайджан тайным путем посредством немецкой фирмы под прозвищем "Краус". В ходе встречи они передали Мюллеру план города Баку", - заявил Дж.Бахрамов.

Он указал, что армяне пытаются возвеличивать таких людей, прославляют их, ставят им памятники. "Недавно в России сняли художественный фильм про Гарегина Нжде. Он является идеологом армянского фашизма, и в начале войны стал сотрудничать с фашистами", - подчеркнул замдиректора.

Историк напомнил, что Нжде является автором известной фразы: "Кто погибает за Германию, погибает за Армению".

Коснувшись темы вклада Азербайджана в победу во время ВОВ, Дж.Бахрамов выразил мнение, что именно "Азербайджан тогда спас мир от фашизма благодаря поставкам нефти на фронт".

"Республика в то время поставила на фронт около 75,2 млн. тонн нефти. Без бакинской нефти не было бы победы над фашизмом. На фронт отправилось практически все мужское население республики, и нефть вынуждены были добывать женщины и старики. Именно поэтому мы сегодня хотим присвоения Баку статуса города-героя", - сказал он.

В свою очередь посол Украины Александр Мищенко отметил, что необходимо восстановить историческую справедливость и внести ясность в вопрос роли коммунизма и Сталина в победе во время ВОВ для понимания нынешней ситуации в Украине.

"Сегодня пропаганда Кремля направлена на увековечивание сталинизма, хотя именно его бездарное руководство стало причиной поражения СССР в первые годы войны", - подчеркнул он.

По его словам, тогда Москва бросала в бой тысячи молодых, необученных и плохо вооруженных солдат, именно поэтому они умирала в первые дни войны. "Народы СССР, в том числе и украинский, стали пушечным мясом для Сталина", - сказал дипломат.

Посол отметил, что сегодня все народы должны совместно приложить усилия для достижения исторической справедливости.