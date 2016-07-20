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    Истек срок полномочий посла Бельгии в Азербайджане

    Эльмар Мамедъяров пожелал удачи в будущей дипломатической деятельности посла

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Королевства Бельгии в Азербайджане Карен Петит в связи с завершением срока ее дипломатической деятельности.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, посол Карен Петит выразила благодарность за поддержку, оказанную за период ее дипломатической деятельности.

    На встрече состоялся обмен мнениями относительно отношений между двумя странами, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

    Министр Эльмар Мамедъяров пожелал Карен Петит удачи в ее будущей дипломатической деятельности. 

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