Истек срок полномочий посла Бельгии в Азербайджане

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Королевства Бельгии в Азербайджане Карен Петит в связи с завершением срока ее дипломатической деятельности.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, посол Карен Петит выразила благодарность за поддержку, оказанную за период ее дипломатической деятельности.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно отношений между двумя странами, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал Карен Петит удачи в ее будущей дипломатической деятельности.