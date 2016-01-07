​Исследовательский центр "Atlas": Граждане считают 5 государств друзьями Азербайджана

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Граждане Азербайджана предпочитают более тесную интеграцию с Турцией и Западом. Это связано с тем, что Турция, страны Запада, в том числе НАТО и Евросоюз заинтересованы в развитии и стабильности Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете Исследовательского центра "Atlas" касательно результатов проведенного опроса на тему "Внешняя политика Азербайджана и безопасность".

7 января центр представил отчет по итогам 2015 года.

Руководитель центра Эльхан Шахиноглу рассказал о проведенной за последний год работе. Он представил результат опроса, проведенного структурой на тему "Внешняя политика и безопасность" на конец 2015 года.

На вопрос о том, "Какие государства являются союзниками Азербайджана?", большинство респондентов назвали 5 стран - Турцию, Пакистан, Грузию, Саудовскую Аравию и США.

На вопрос "Какое государство окажет Азербайджану военную поддержку в случае начала войны в Нагорном Карабахе?", 82% респондентов назвали Турцию, а затем Пакистан (10%) и Саудовскую Аравию (8%).

На третий вопрос опроса "Ожидаете ли вы продвижений в 2016 году в переговорном процессе по Нагорному Карабаху", 86% респондентов ответили "нет", а 14% - "да".

Отвечая на вопрос "Возможно ли начало в 2016 году войны?", 56% респондентов заявили "да", 23% - "маловероятно", а 21% сказали, что затрудняются ответить на вопрос.

На вопрос "В какие международные организации должен интегрировать Азербайджан в областях внешней политики и безопасности: НАТО, Евросоюз или же Евразийский экономический союз?", респонденты ответили следующим образом:

НАТО и Евросоюз - 72%, Евразийский экономический союз - 16%. Еще 12% затруднились в ответе.

Отметим, что в опросе участвовали 500 респондентов.

В отчете "Нагорный Карабах: итоги 2015 года и перспективы в 2016 году" вопрос касательно ожиданий в этом году положительных результатов в вопросе урегулирования карабахского конфликта отмечен как проблемный.

В качестве основных препятствий на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта указываются обострение российско-турецких отношений, война в Сирии и пересечение интересов великих держав.

В отчете отмечается, что в случае пересечения интересов России с США, в том числе с Турцией в украинском и сирийском вопросах, трудно ожидать совпадения интересов этих государств в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.