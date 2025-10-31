Исследователь: Аспекты насилия бельгийского колониализма в Конго заметны невооруженным глазом

Аспекты насилия и жестокости бельгийского колониализма в Конго заметны невооруженным глазом.

Как сообщает Report, об этом заявил докторант Бразильского университета, исследователь Луи Филипп Патрик де Йонг Фильо на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

По его словам, последствия бельгийского колониализма в Конго, Бурунди и Руанде все еще ощущаются.

"Я сравниваю бельгийский колониализм в Конго с метафорой "трубопровода". Эта система прошла путь от физического насилия до идеологического и психологического воздействия, продолжая формировать наше настоящее. Сейчас аспекты насилия и жестокости бельгийского колониализма в Конго заметны невооруженным глазом. Это насилие не было случайным, а являлось целенаправленным механизмом. Насилие было формой политического языка, инструментом для применения экономической эксплуатации и расовой иерархии", - отметил Фильо.

Исследователь добавил, что исторически колониальная администрация представляла такие программы, как "10-летний план экономического и социального развития".

"Этот план якобы был нацелен на модернизацию Конго, но на самом деле лишь укреплял бельгийскую власть и держал местное население в стороне от процесса принятия решений. Образование и религия превратились в мощные инструменты контроля. Целью миссионерских школ было не наделить людей силой, а научить их повиновению. Детям прививали послушание, тяжелый физический труд. Церковь представляла колонизацию как "божественную миссию", а африканцев изображала "низшей расой". Сегодня в Бельгии даже дети читают комиксы об африканцах. В них африканцы изображены как дикари. Такие "культурные" продукты превратили угнетение в юмор, а иерархию - в норму", - отметил Фильо.