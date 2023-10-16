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Israir Airlines осуществит очередной рейс в Израиль из Азербайджана

Israir Airlines осуществит очередной рейс в Израиль из Азербайджана Авиакомпания Israir Airlines осуществит полет в Израиль из Азербайджана 18 октября.
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 12:36
Israir Airlines осуществит очередной рейс в Израиль из Азербайджана

Авиакомпания Israir Airlines осуществит полет в Израиль из Азербайджана 18 октября.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Израиля в Азербайджане в социальной сети "Х".

"Всем израильтянам в Азербайджане! 18 октября ожидается рейс в Израиль. Вы можете следить за возможностью покупки билетов на сайте Israir", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Israir Airlines to operate another flight to Israel from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan İsrailə aviareysin həyata keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

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