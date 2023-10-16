Israir Airlines осуществит очередной рейс в Израиль из Азербайджана

Авиакомпания Israir Airlines осуществит полет в Израиль из Азербайджана 18 октября.

Авиакомпания Israir Airlines осуществит полет в Израиль из Азербайджана 18 октября.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Израиля в Азербайджане в социальной сети "Х".

"Всем израильтянам в Азербайджане! 18 октября ожидается рейс в Израиль. Вы можете следить за возможностью покупки билетов на сайте Israir", - говорится в публикации.