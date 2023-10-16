Israir Airlines осуществит очередной рейс в Израиль из Азербайджана

Авиакомпания Israir Airlines осуществит полет в Израиль из Азербайджана 18 октября.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Израиля в Азербайджане в социальной сети "Х".
"Всем израильтянам в Азербайджане! 18 октября ожидается рейс в Израиль. Вы можете следить за возможностью покупки билетов на сайте Israir", - говорится в публикации.
לכל הישראלים באזרבייג'אן!— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ)
ב-18/10 צפוייה טיסת ישראייר לישראל.
ניתן לעקוב אחר העלאת האפשרות לרכישת כרטיסים באתר ישראייר:
מנתב"ג :
https://t.co/BrXGik8aHV
מחו"ל:
https://t.co/U9VDiChIEl October 16, 2023