МИД России исправил ошибку в публикации касательно Туркменчайского договора

Исправлена ошибка в публикации на официальной странице в социальной сети МИД России касательно Туркменчайского договора 1828 года.

Исправлена ошибка в публикации на официальной странице в социальной сети МИД России касательно Туркменчайского договора 1828 года.

Как сообщает Report, выражение "Восточная Армения" было убрано из публикации.

22 февраля министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, в котором выразило удивление и сожаление касательно публикации на официальной странице в социальной сети МИД России искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

"Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИДа России" - отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.