О нас
Аудио новости

МИД России исправил ошибку в публикации касательно Туркменчайского договора

МИД России исправил ошибку в публикации касательно Туркменчайского договора Исправлена ошибка в публикации на официальной странице в социальной сети МИД России касательно Туркменчайского договора 1828 года.
Внешняя политика
24 февраля 2022 г. 18:00
МИД России исправил ошибку в публикации касательно Туркменчайского договора

Исправлена ошибка в публикации на официальной странице в социальной сети МИД России касательно Туркменчайского договора 1828 года.

Как сообщает Report, выражение "Восточная Армения" было убрано из публикации.

22 февраля министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, в котором выразило удивление и сожаление касательно публикации на официальной странице в социальной сети МИД России искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

"Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИДа России" - отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоRussian FM rectifies Facebook post error on Turkmenchay Treaty
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya XİN Türkmənçay sazişi ilə bağlı səhvini düzəldib

Экслюзивные новости

Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
24 февраля 2022 г. 15:44
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
24 февраля 2022 г. 11:58
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
23 февраля 2022 г. 18:57
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
23 февраля 2022 г. 13:42
Назначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
ФотоНазначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
23 февраля 2022 г. 10:34
И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi