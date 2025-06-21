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Исполняющий обязанности заместителя посла США побывал на границе Азербайджана с Ираном

Исполняющий обязанности заместителя посла США побывал на границе Азербайджана с Ираном Исполняющий обязанности заместителя посла США в Азербайджане Марк Эрнандес и группа сотрудников посольства сегодня посетили погранично-пропускной пункт Астара, расположенный на юге Азербайджана.
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 13:37
Исполняющий обязанности заместителя посла США побывал на границе Азербайджана с Ираном

Исполняющий обязанности заместителя посла США в Азербайджане Марк Эрнандес и группа сотрудников американского посольства сегодня посетили погранично-пропускной пункт Астара, расположенный границе Азербайджана с Ираном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства в соцсети Х.

Отмечается, что посольство США высоко оценило поддержку Азербайджана в оказании помощи гражданам США, въезжающим в страну.

"Безопасность американцев и их безопасный въезд в страну остаются для нас высшим приоритетом",- говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirinin müavini vəzifəsinin icraçısı Azərbaycan-İran sərhədinə gedib

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