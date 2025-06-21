Исполняющий обязанности заместителя посла США побывал на границе Азербайджана с Ираном

Исполняющий обязанности заместителя посла США в Азербайджане Марк Эрнандес и группа сотрудников посольства сегодня посетили погранично-пропускной пункт Астара, расположенный на юге Азербайджана.

Исполняющий обязанности заместителя посла США в Азербайджане Марк Эрнандес и группа сотрудников американского посольства сегодня посетили погранично-пропускной пункт Астара, расположенный границе Азербайджана с Ираном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства в соцсети Х.

Отмечается, что посольство США высоко оценило поддержку Азербайджана в оказании помощи гражданам США, въезжающим в страну.

"Безопасность американцев и их безопасный въезд в страну остаются для нас высшим приоритетом",- говорится в сообщении.