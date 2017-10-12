Исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США находится с визитом в Азербайджане

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США по политике международной безопасности Лаура Купер находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства США в Азербайджане.

В ходе визита в Баку Л.Купер проведет ряд встреч с официальными лицами, в ходе которых будут обсуждены текущее состояние двухсторонних отношений Азербайджана и США, а также перспективы их развития.