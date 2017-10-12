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    Исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США находится с визитом в Азербайджане

    В ходе визита в Баку Лаура Купер проведет ряд встреч с официальными лицами

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США по политике международной безопасности Лаура Купер находится с визитом в Азербайджане. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства США в Азербайджане. 

    В ходе визита в Баку Л.Купер  проведет ряд встреч с официальными лицами, в ходе которых будут обсуждены текущее состояние двухсторонних отношений Азербайджана и США, а также перспективы их развития. 

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