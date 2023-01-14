О нас

Исполняется 31 год со дня восстановления дипотношений между Азербайджаном и Турцией

Исполняется 31 год со дня восстановления дипотношений между Азербайджаном и Турцией Сегодня исполняется 31 год с момента восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.
Внешняя политика
14 января 2023 г. 11:57
Исполняется 31 год со дня восстановления дипотношений между Азербайджаном и Турцией

Сегодня исполняется 31 год с момента восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, дипломатические отношения между двумя братскими странами были установлены 14 января 1992 года, через несколько месяцев после официального признания Анкарой независимости Азербайджана.

В августе того же года Азербайджан открыл посольство в Турции. В январе 1993 года в Стамбуле, а в апреле 2004 года в городе Карс были учреждены генеральные консульства Азербайджана. В Баку действует посольство Турции, а в Нахчыване и Гяндже - генеральные консульства этой страны.

Идеи великого лидера турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - это наша радость, а печаль - наша печаль" и общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация - два государства" лежат в основе связей двух братских государств. Укрепление отношений с таким надежным союзником как Турция является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Отношения между Баку и Анкарой сегодня успешно развиваются во всех сферах. Взаимные визиты лидеров двух государств - президента Ильхама Алиева и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, ставшие традиционными, играют важную роль в развитии связей между Азербайджаном и Турцией, а также взаимной интеграции.

Турция всегда отстаивала справедливую позицию Азербайджана в период 30-летней оккупации Арменией исторических азербайджанских земель, оказывала Азербайджану решительную политическую и моральную поддержку во время Отечественной войны 2020 года.

В прошлом году страны провели около 20 совместных военных учений.

Азербайджано-турецкие отношения достигли уровня союзничества после подписания Шушинской декларации 15 июня 2021 года в городе Шуша - культурной столице Азербайджана. Таким образом, Азербайджан и Турция не только являются двумя братскими государствами, но и официально стали союзниками.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке 31 years pass since establishment of relations between Azerbaijan and Turkiye 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin bərpasından 31 il ötür

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
10 января 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi