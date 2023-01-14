Исполняется 31 год со дня восстановления дипотношений между Азербайджаном и Турцией

Сегодня исполняется 31 год с момента восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Сегодня исполняется 31 год с момента восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, дипломатические отношения между двумя братскими странами были установлены 14 января 1992 года, через несколько месяцев после официального признания Анкарой независимости Азербайджана.

В августе того же года Азербайджан открыл посольство в Турции. В январе 1993 года в Стамбуле, а в апреле 2004 года в городе Карс были учреждены генеральные консульства Азербайджана. В Баку действует посольство Турции, а в Нахчыване и Гяндже - генеральные консульства этой страны.

Идеи великого лидера турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - это наша радость, а печаль - наша печаль" и общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация - два государства" лежат в основе связей двух братских государств. Укрепление отношений с таким надежным союзником как Турция является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Отношения между Баку и Анкарой сегодня успешно развиваются во всех сферах. Взаимные визиты лидеров двух государств - президента Ильхама Алиева и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, ставшие традиционными, играют важную роль в развитии связей между Азербайджаном и Турцией, а также взаимной интеграции.

Турция всегда отстаивала справедливую позицию Азербайджана в период 30-летней оккупации Арменией исторических азербайджанских земель, оказывала Азербайджану решительную политическую и моральную поддержку во время Отечественной войны 2020 года.

В прошлом году страны провели около 20 совместных военных учений.

Азербайджано-турецкие отношения достигли уровня союзничества после подписания Шушинской декларации 15 июня 2021 года в городе Шуша - культурной столице Азербайджана. Таким образом, Азербайджан и Турция не только являются двумя братскими государствами, но и официально стали союзниками.