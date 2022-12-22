Исполнительный секретарь СНГ поздравил президента Азербайджана

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Ваша плодотворная деятельность на высшем государственном посту, целью которой является построение независимого и процветающего Азербайджана, заслуживает самого глубокого уважения.

Реализуемый под Вашим руководством стратегический курс направлен на неуклонное повышение авторитета и роли страны в регионе и на международной арене.

Укрепление экономического потенциала, улучшение качества жизни населения были и остаются главными приоритетами Вашей работы.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность за Вашу последовательную и конструктивную позицию в вопросах расширения партнерского взаимодействия на пространстве Содружества Независимых Государств и за неизменную поддержку деятельности Исполнительного комитета СНГ.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной государственной деятельности".