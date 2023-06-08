Исполнительный секретарь СНГ: Необходимо уделить больше внимания охране границ

В нынешних условиях необходимо уделить больше внимания охране границ.

В нынешних условиях необходимо уделить больше внимания охране границ.

Как сообщает Report, об этом председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил на проходящем в Баку заседании Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ.

Лебедев отметил, что в современном мире мы являемся свидетелями переформатирования политики, экономики, а миротворческие усилия не достигают своей цели.

Исполнительный секретарь СНГ заявил, что во многих регионах мира на границах стран существуют угрозы, и это происходит в том числе и на Кавказе. "Это говорит о том, что мы должны уделить еще больше внимания охране границ наших стран, и делать это эффективно", - добавил Лебедев.

Он отметил, что в ходе сегодняшнего заседания будет разработан план дальнейшей деятельности в рамках пограничных войск стран СНГ на 2026-2030 годы.