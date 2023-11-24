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Исполнительный секретарь ЭСКАТО: Необходимо расширить цифровые возможности региона СПЕКА

Исполнительный секретарь ЭСКАТО: Необходимо расширить цифровые возможности региона СПЕКА Необходимо расширить цифровые возможности региона Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 15:40
Исполнительный секретарь ЭСКАТО: Необходимо расширить цифровые возможности региона СПЕКА

Необходимо расширить цифровые возможности региона Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Как передает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана на проходящем в Баку саммите СПЕКА.

По ее словам, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и экономик стран региона создаст возможности для увеличения конкурентоспособности.

"Мы должны обеспечить многовекторный подход к достижению Целей устойчивого развития", - добавила Алишахбана.

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Версия на английском языке ESCAP executive secretary: Digital capabilities of SPECA region need to be enhanced
Версия на азербайджанском языке UNESCAP-ın icraçı katibi: “SPECA regionunun rəqəmsal imkanları gücləndirilməlidir”

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