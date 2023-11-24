Исполнительный секретарь ЭСКАТО: Необходимо расширить цифровые возможности региона СПЕКА

Необходимо расширить цифровые возможности региона Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии.

Необходимо расширить цифровые возможности региона Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Как передает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана на проходящем в Баку саммите СПЕКА.

По ее словам, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и экономик стран региона создаст возможности для увеличения конкурентоспособности.

"Мы должны обеспечить многовекторный подход к достижению Целей устойчивого развития", - добавила Алишахбана.