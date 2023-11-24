Исполнительный секретарь ЭСКАТО: Необходимо расширить цифровые возможности региона СПЕКА

Необходимо расширить цифровые возможности региона Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
Как передает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана на проходящем в Баку саммите СПЕКА.
По ее словам, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и экономик стран региона создаст возможности для увеличения конкурентоспособности.
"Мы должны обеспечить многовекторный подход к достижению Целей устойчивого развития", - добавила Алишахбана.