Исполнительный секретарь ЕЭК ООН: Пандемия COVID-19 затронула все страны мира

Пандемия COVID-19 затронула все страны мира. Такие проблемы, как закрытые границы, безработица и другие, государства ощутили на себе.

Пандемия COVID-19 затронула все страны мира. Такие проблемы, как закрытые границы, безработица и другие, государства ощутили на себе.

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова заявила на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Пандемия показала нам важность изменений, одним из которых является цифровизация", - заявила Алгаерова. По ее словам, технологическая инклюзивность дает странам устойчивое развитие.

Исполнительный секретарь отметила, что стандарты ЕЭК ООН применяются в вопросе "зеленого" восстановления. Комиссия уделяет внимание и вопросам развития "умных" городов и энергоэффективности.

По ее словам, устойчивое восстановление требует мобилизации ресурсов, достичь которую можно только при консолидации усилий.