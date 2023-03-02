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Исполнительный секретарь ЕЭК ООН: Пандемия COVID-19 затронула все страны мира

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН: Пандемия COVID-19 затронула все страны мира Пандемия COVID-19 затронула все страны мира. Такие проблемы, как закрытые границы, безработица и другие, государства ощутили на себе.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 20:10
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН: Пандемия COVID-19 затронула все страны мира

Пандемия COVID-19 затронула все страны мира. Такие проблемы, как закрытые границы, безработица и другие, государства ощутили на себе.

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова заявила на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Пандемия показала нам важность изменений, одним из которых является цифровизация", - заявила Алгаерова. По ее словам, технологическая инклюзивность дает странам устойчивое развитие.

Исполнительный секретарь отметила, что стандарты ЕЭК ООН применяются в вопросе "зеленого" восстановления. Комиссия уделяет внимание и вопросам развития "умных" городов и энергоэффективности.

По ее словам, устойчивое восстановление требует мобилизации ресурсов, достичь которую можно только при консолидации усилий.

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Версия на азербайджанском языке UNECE-nin icraçı katibi: “COVID-19 pandemiyası bütün ölkələrə təsir edib”
Версия на английском языке UNECE Executive Secretary: COVID-19 pandemic affected all countries

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