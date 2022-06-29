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Исполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11

Исполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11 Исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф посетила азербайджанский стенд в рамках выставки XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11) в Катовице (Польша).
Внешняя политика
29 июня 2022 г. 18:25
Исполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11

Исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф посетила азербайджанский стенд в рамках выставки XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11) в Катовице (Польша).

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, стенд подготовлен Центром территориального строительства и планирования Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана.

Маймуна Мохд Шариф ознакомилась с представленной на стенде информацией и поблагодарила азербайджанскую сторону за участие в выставке. Стенд посвящен теме восстановления инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана, созданию там комфортных условий для проживания.

Посетители стенда могут ознакомиться с видео о разрушительных последствиях армянской оккупации, а также получить информацию о ведущихся на этих территориях строительно-восстановительных работах. Кроме того, гостям предлагаются напитки и национальные сладости. Азербайджанский стенд вызвал живой интерес у посетителей выставки XI сессии Всемирного форума городов.

Жительница Малайзии Фестина рассказала, что ее внимание привлекло и опечалило видео разрушенных азербайджанских городов.

"Мне рассказали, что сейчас активно ведутся работы по восстановлению разрушенных территорий, однако заложенные там мины препятствуют этому процессу. Мне было бы очень интересно увидеть результат, какими станут эти города после завершения процесса реконструкции. Надеюсь, люди, семьи в скором времени смогут вернуться в свои дома", - заявила она, добавив, что жители Малайзии мало знакомы с регионом, в котором расположен Азербайджан, однако подобные выставки способствуют тому, чтобы о представленных тут странах узнало большее количество людей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru Azərbaycan stendi ilə tanış olub

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