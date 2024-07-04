Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева встретился с делегацией археологов из Ватикана

В рамках визита в Азербайджан состоялась встреча делегации археологов и экспертов во главе с президентом Папской комиссии Ватикана по археологии монсеньором Паскалем Якабоне с помощником президента Азербайджанской Республики, исполнительным директором Фо

В рамках визита в Азербайджан состоялась встреча делегации археологов и экспертов во главе с президентом Папской комиссии Ватикана по археологии монсеньором Паскалем Якабоне с помощником президента Азербайджанской Республики, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Святым Престолом, подчеркнута важность взаимных визитов на различных уровнях.

В ходе обсуждений стороны также выразили удовлетворение деятельностью посольства Азербайджана при Святом Престоле, эффективным сотрудничеством, реализацией совместных проектов.

На встрече также была рассмотрена важность обмена опытом в реставрации памятников исторического и культурного значения.