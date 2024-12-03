Исполнительный директор БИГ выступил с заявлением на заседании по лицам африканского происхождения в ООН

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов выступил с заявлением на 35-й сессии Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов выступил с заявлением на 35-й сессии Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения.

Как сообщает американское бюро Report , в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась 35-я сессия Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения. Это мероприятие признано одной из важнейших международных площадок в области защиты прав народов Африки и устранения последствий исторической несправедливости.

В своем выступлении А.Аббасов подробно рассказал участникам о деятельности БИГ, поддержке регионов, находящихся под гнетом колониальной политики, и сотрудничестве с африканскими народами. От имени Группы он выразил солидарность с призывом африканцев и лиц африканского происхождения к справедливости.

"Мы объединились, чтобы преодолеть глубокие и все еще продолжающиеся последствия рабства, колониализма и неоколониализма. Эти исторические несправедливости причинили огромный ущерб, и восстановить справедливость крайне важно. Такие регионы, как Бонайре, Сен-Мартен, Аруба, Кюрасао, Новая Каледония, Французская Полинезия, Уоллис и Футуна, Майотта, Корсика, Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана и Реюньон продолжают бороться с долгосрочным наследием колониализма. Эти территории сталкиваются с постоянными социально-экономическими и политическими проблемами, проистекающими из исторического колониального господства, которые продолжают препятствовать их развитию и самоопределению. БИГ продолжает защищать их интересы, выступая за включение и представительство этих регионов в международных организациях. В этом контексте мы организовали множество международных и тематических конференций, оказали значительную поддержку в подготовке обращений к глобальным институтам. Эти инициативы направлены на обеспечение эффективного представительства и обеспечения прав, намерений и озабоченностей этих сообществ на глобальной арене, создавая условия для успешного продвижения и деятельности от их имени. Мы требуем создания всеобъемлющей глобальной рамочной программы репараций, включающей правовые, культурные, образовательные, экономические и психологические элементы", - подчеркнул А.Аббасов.

По его словам, "репарации должны разрабатываться в рамках международного права в области прав человека, включая Римский статут и резолюцию Генеральной Ассамблеи 60/147, которые обеспечивают доступ затронутых сообществ к правосудию независимо от прошедшего времени":

"Репарации также должны включать возвращение образцов культурного наследия и артефактов, реформу правовых, экономических и социальных систем, способствующих неравенству".

А.Аббасов отметил, что БИГ предлагает комплексный подход к восстановлению прав лиц африканского происхождения и достижению справедливой и устойчивой репаративной структуры:

"Мы поощряем проведение образовательных реформ наряду с экономическими инициативами для создания правовой базы для репараций, обеспечения возвращения образцов культурного наследия и расширения прав и возможностей изолированных сообществ. Мы также стремимся содействовать процессу психической и эмоциональной реабилитации через программы репараций для устранения длительных психологических последствий прошлых несправедливостей. Кроме того, мы призываем к репарационным мерам, способствующим системным изменениям, устраняющим постоянное неравенство, с которым сталкиваются потомки пострадавших от колониализма. Наша организация подтверждает свою приверженность поддержке глобального движения за репарационную справедливость. Мы продолжим отстаивать эти цели на международных форумах и работать с правительствами, гражданским обществом и партнерами из частного сектора для обеспечения справедливого и устойчивого процесса репараций. Мы призываем к решительным действиям для исправления ошибок прошлого и построения более справедливого, равноправного будущего для всех".