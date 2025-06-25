Исполнительный директор БИГ: Верим, что заморские территории обретут независимость

В будущем колониализм перестанет существовать.

В будущем колониализм перестанет существовать.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на международной тематической конференции "К деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы" в Баку.

Он подчеркнул, что одним из последствий колонизации является политика ассимиляции:

"Народ Гваделупы также борется с ассимиляцией. В будущем колониализм перестанет существовать. Через несколько лет мировая общественность будет больше осведомлена о языке и религии Гваделупы. Потому что мы верим, что заморские территории обретут свою независимость".