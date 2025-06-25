О нас

Исполнительный директор БИГ: Верим, что заморские территории обретут независимость

Исполнительный директор БИГ: Верим, что заморские территории обретут независимость В будущем колониализм перестанет существовать.
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 16:50
Исполнительный директор БИГ: Верим, что заморские территории обретут независимость

В будущем колониализм перестанет существовать.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на международной тематической конференции "К деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы" в Баку.

Он подчеркнул, что одним из последствий колонизации является политика ассимиляции:

"Народ Гваделупы также борется с ассимиляцией. В будущем колониализм перестанет существовать. Через несколько лет мировая общественность будет больше осведомлена о языке и религии Гваделупы. Потому что мы верим, что заморские территории обретут свою независимость".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке BIG executive director: We believe overseas territories will gain independence

Другие новости из категории

Франко Лоллия: Нейроколониализм проникает в сознание подобно паразиту и делает людей заложниками чужой воли
Франко Лоллия: Нейроколониализм проникает в сознание подобно паразиту и делает людей заложниками чужой воли
25 июня 2025 г. 15:48
Утверждено Соглашение об учреждении механизма гражданской обороны ОТГ
Утверждено Соглашение об учреждении механизма гражданской обороны ОТГ
25 июня 2025 г. 15:38
Камран Алиев встретился с послом Турции в Азербайджане
ФотоКамран Алиев встретился с послом Турции в Азербайджане
25 июня 2025 г. 15:22
Адмирал НАТО: Сотрудничество альянса с Азербайджаном базируется на взаимных интересах
Адмирал НАТО: Сотрудничество альянса с Азербайджаном базируется на взаимных интересах
25 июня 2025 г. 14:18
По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев
По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев
25 июня 2025 г. 14:03
Эли Шиталу: Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки
Эли Шиталу: Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки
25 июня 2025 г. 13:56
Франция использовала в Гваделупе пестицид, провоцирующий раковые заболевания
Франция использовала в Гваделупе пестицид, провоцирующий раковые заболевания
25 июня 2025 г. 12:57
В Баку представили первый том книги о культурном наследии азербайджанцев в Армении
ФотоВ Баку представили первый том книги о культурном наследии азербайджанцев в Армении
25 июня 2025 г. 12:45
Представитель секретариата MIR: Меморандум с БИГ расширяет международную платформу по деколонизации
Представитель секретариата MIR: Меморандум с БИГ расширяет международную платформу по деколонизации
25 июня 2025 г. 12:30
Жан-Пьер: Азербайджан и БИГ играют особую роль в освобождении народов от колониального наследия
Жан-Пьер: Азербайджан и БИГ играют особую роль в освобождении народов от колониального наследия
25 июня 2025 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi