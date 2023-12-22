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Исполнительный директор БИГ: Деколонизация требует коллективных усилий

Исполнительный директор БИГ: Деколонизация требует коллективных усилий Проблема деколонизации и дискриминации требует коллективных усилий.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 09:46
Исполнительный директор БИГ: Деколонизация требует коллективных усилий

Деколонизация, изживание тяжелых последствий колониализма требует коллективных усилий.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов заявил на проходящей в Баку международной конференции "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

"За последние три месяца Бакинская инициативная группа провела 4 международные конференции по этой теме. Сегодняшняя конференция станет новой главой в деле деколонизации и борьбы с проблемой колониализма",- сказал Аббас Аббасов.

По его словам, деколонизация не является статичной концепцией, она постоянно изменяется, потому необходимо все время поднимать эти вопросы на международной арене для нахождения путей движения вперед.

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Версия на азербайджанском языке BTQ-in icraçı direktoru: “Dekolonizasiya problemi kollektiv səylər tələb edir”
Версия на английском языке Baku Initiative Group: Decolonization problem requires collective efforts

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