Исполнительный директор БИГ: Деколонизация требует коллективных усилий

Проблема деколонизации и дискриминации требует коллективных усилий.

Деколонизация, изживание тяжелых последствий колониализма требует коллективных усилий.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов заявил на проходящей в Баку международной конференции "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

"За последние три месяца Бакинская инициативная группа провела 4 международные конференции по этой теме. Сегодняшняя конференция станет новой главой в деле деколонизации и борьбы с проблемой колониализма",- сказал Аббас Аббасов.

По его словам, деколонизация не является статичной концепцией, она постоянно изменяется, потому необходимо все время поднимать эти вопросы на международной арене для нахождения путей движения вперед.