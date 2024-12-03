Исполнительный директор БИГ: Давление в любом случае не повлияет на деятельность нашей организации

Регионы, находящиеся под колониальным гнетом, видят в Азербайджане луч надежды.

Регионы, находящиеся под колониальным гнетом, видят в Азербайджане луч надежды.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов в рамках участия в 35-й сессии Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

А. Аббасов рассказал об успехах БИГ за прошедшие годы и проектах, реализованных для освобождения регионов, находящихся под колониальным гнетом.

"БИГ - это международная неправительственная организация, созданная в июле 2023 года решением национально-освободительных движений регионов, находящихся под колониальным гнетом. С момента учреждения наша организация провела более 20 международных мероприятий и опубликовала отчеты, представленные соответствующим международным организациям. Недавно мы подготовили и представили в Комитет по правам человека ООН отчет о колониальной политике Франции в связи с событиями в Новой Каледонии и Французской Полинезии. После этого отчета я выступил в штаб-квартире ООН в Женеве. В результате Комитет по правам человека ООН впервые за последние 10 лет потребовал отчет от правительства Франции. Париж взял на себя обязательство подготовить отчет о ситуации в Новой Каледонии и Французской Полинезии, а также представить отчет о правах человека в связи с использованием дополнительных войск в Новой Каледонии и Мартинике. Это был очередной успех Бакинской инициативной группы", - отметил А.Аббасов.

Он подчеркнул, что международные организации и мировая общественность уже начали требовать отчетности от Франции.

"Сегодня мы в качестве гостей принимаем участие в 35-й сессии Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения в штаб-квартире ООН. Эта организация пригласила БИГ принять участие в сессии. Я выступил там с заявлением, выразив открытую поддержку БИГ регионам, находящимся под колониальным гнетом, и предоставил информацию о сотрудничестве с народами Африки", - отметил он.

А.Аббасов также рассказал о препятствиях, с которыми сталкивается БИГ в своей деятельности:

"Естественно, время от времени наша организация подвергается определенному давлению. Мы неоднократно наблюдали различные формы давления на наших участников. Однако это никоим образом не повлияет на деятельность нашей организации. Мы продолжим проводить наши международные мероприятия в этом году и в последующие годы, как это было в прошлом году. Выступая на международном уровне, мы доносим до более широкой аудитории информацию о ситуации в странах, находящихся под колониальным гнетом. Кроме того, наша организация готовит отчеты и проводит исследования в рамках существующих проблем. Это помогает выявить конкретные факты о текущей ситуации".

Он также рассказал о поддержке, которую ООН оказывает деятельности БИГ.

"Пять международных мероприятий БИГ прошли в штаб-квартирах ООН. Мы начали тесное сотрудничество с комиссиями ООН по деколонизации C-4 и C-24. В результате этого сотрудничества представители Новой Каледонии, Французской Полинезии и Мартиники предоставили информацию о ситуации в своих регионах комитетам C-4 и C-24. Мы также сотрудничаем с Советом по правам человека ООН и Комитетом по правам человека. Эти платформы предоставляют БИГ широкие возможности для того, чтобы наш голос был услышан на международном уровне".

А. Аббасов подчеркнул, что регионы, находящиеся под колониальным гнетом, теперь видят в Азербайджае "луч надежды".

"Симпатия к нашей стране и организации еще больше возросла во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН). Деятельность Азербайджана в соответствии с основными принципами организации во время председательства в ДН усилила эту симпатию. Движение неприсоединения - это международная организация, созданная для деколонизации, и Азербайджан тесно сотрудничал с регионами, находящимися под колониальным гнетом, в соответствии с этими принципами. В результате этого сотрудничества была создана Бакинская инициативная группа. Симпатия этих стран к Азербайджану велика и растет с каждым днем", - заключил Аббас Аббасов.