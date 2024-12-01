Исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов примет участие в международном мероприятии в ООН

С 2 по 6 декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет 35-я сессия Рабочей группы экспертов по правам народов африканского происхождения.

С 2 по 6 декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет 35-я сессия Рабочей группы экспертов по правам народов африканского происхождения.

Как сообщает Report , мероприятие считается одной из самых значимых международных платформ по защите прав народов африканского происхождения и устранению последствий исторической несправедливости.

В рамках сессии состоится параллельное мероприятие на тему "Восстановление справедливости и деколонизация: защита прав народов африканского происхождения в колонизированных территориях", организованное Организацией по правам человека острова Бонайре, Постоянным представительством Багамских островов при ООН и Рабочей группой экспертов по правам народов африканского происхождения.

В сессии примет участие исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов. БИГ представит свои проекты, направленные на преодоление последствий колониализма, и обсудит инициативы по восстановлению прав угнетённых народов.

Сессия и параллельное мероприятие уделят внимание историческим несправедливостям, социально-экономическим неравенствам и вызовам в области прав человека, с которыми сталкиваются народы африканского происхождения. Основной целью станет восстановление их прав, устранение препятствий в рамках международного права и выработка рекомендаций для долгосрочных решений.

Бакинская инициативная группа на сессии представит свои достижения, текущие проекты и приоритеты. Организация продолжает работу по международному признанию прав народов, пострадавших от колониализма, устранению исторических несправедливостей и поддержке их борьбы за свободу.

BIG внесла значительный вклад в борьбу народа Бонайре за освобождение от колониального гнёта. Организация сотрудничает в области защиты культурного наследия, прав человека и разработки конкретных решений в рамках международного права.

Кульминацией этих усилий стала международная конференция, проведенная 22 августа 2024 года в Баку под названием "Путь к самоопределению острова Бонайре через Баку в Генеральной Ассамблее ООН". На мероприятии приняли участие представители народа Бонайре, а также высокопоставленные чиновники, правозащитники, лидеры НПО, эксперты и учёные из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики и Нидерландов.

На конференции обсуждались международные правовые механизмы для достижения независимости народа Бонайре и работа по возвращению острова в Список подлежащих деколонизации территорий ООН.

Участие Бакинской инициативной группы в таких мероприятиях подчеркивает ведущую роль Азербайджана в международных процессах деколонизации и его вклад в восстановление прав народов, пострадавших от колониализма.

Деятельность БИГ, получившая высокую оценку международного сообщества, находится в центре глобальных усилий по поддержке борьбы народов за свободу и права.