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    ​Исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" провел встречу с послом США

    На встрече обсудили нынешнее положение и перспективы развития взаимного сотрудничества между двумя странами

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя и исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), заместитель премьер-министра Али Ахмедов принял в штабе партии посла США в Азербайджане Роберта Секуту. 

    Как сообщили Report из пресс-службы партии, на встрече обсудили нынешнее положение и перспективы развития взаимного сотрудничества между Азербайджаном и США.
    Было отмечено, что взаимные интересы и впредь окажут помощь развитию связей между двумя странами.
    На встрече, преследующей ознакомительный характер, Али Ахмедов рассказал гостю о роли ПЕА в общественно-политической жизни страны и дальнейшей деятельности.

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