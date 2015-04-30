​Исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" провел встречу с послом США

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя и исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), заместитель премьер-министра Али Ахмедов принял в штабе партии посла США в Азербайджане Роберта Секуту.

Как сообщили Report из пресс-службы партии, на встрече обсудили нынешнее положение и перспективы развития взаимного сотрудничества между Азербайджаном и США.

Было отмечено, что взаимные интересы и впредь окажут помощь развитию связей между двумя странами.

На встрече, преследующей ознакомительный характер, Али Ахмедов рассказал гостю о роли ПЕА в общественно-политической жизни страны и дальнейшей деятельности.