Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева обсудил в Пекине перспективы развития с рядом организаций

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с помощником первого вице-президента Aзербайджанской Республики, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым обсудила в столице Китайской Народной Республики Пекине перспективы развития с рядом организаций.

Как сообщили Report из фонда, на встрече исполнительного директора Фонда Анара Алакбарова с председателем Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Ли Сиаоли, заместителем председателя общества Сун Чинву были обсуждены направления деятельности и вопросы дальнейшего сотрудничества Фонда Гейдара Алиева и Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами.

Aнар Алакбаров отметил, что первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева придает особое значение двустороннему сотрудничеству с Китайской Народной Республикой. Была выражена готовность Фонда Гейдара Алиева поддержать сотрудничество с Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами для дальнейшего расширения близких дружественных отношений. Aнар Алакбаров пригласил Ли Сиаоли в Азербайджан для обсуждения будущих проектов.

Председатель Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Ли Сиаоли отметила наличие широких возможностей для расширения связей с Азербайджаном. Она сказала, что с удовольствием приедет в Азербайджан.

Говоря о стремительном развитии двух стран и реализации в дальнейшем совместного сотрудничества во всех сферах, посол Aзербайджана в Китае Акрам Зейналлы отметил, что проекты, предусмотренные Фондом Гейдара Алиева, служат дальнейшему улучшению отношений между странами и народами.

На встрече было подчеркнуто, что Фонд Гейдара Алиева и Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами обладают большими возможностями в этой сфере.

Затем был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами.

Aзербайджанская делегация ознакомилась с музеем Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров встретился с заместителем председателя Агентства пропаганды международной торговли Китая Ваном Чинченом.

В ходе переговоров состоялась презентация "Bakı Ekspo 2025", а также проведены обсуждения, в связи с выставкой садоводства, которая пройдет в Китае в 2019 году.

Заместитель председателя Агентства пропаганды международной торговли Китая Ван Чинчен выразил признательность за презентацию "Bakı Ekspo 2025" и участие Азербайджана в выставке "Pekin 2019".

На встрече было достигнуто соглашение о регулярном обсуждении вопросов "Pekin Ekspo 2019" и кандидатуры Баку на Всемирную выставку 2025 года.