Президент Азербайджана принял исполнительного директора компании BP

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора компании BP Роберта Дадли.

Как сообщает Report, на встрече затронули успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией BP, выразили удовлетворенность уровнем выполнения работ в месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз". Также заявили об успешности работ по проекту после закладки фундамента Южного газового коридора.

Была выражена уверенность в успешном продолжении сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР) и BP по данному проекту.

Президент Ильхам Алиев и исполнительный директор BP Роберт Дадли выразили надежду на дальнейшее опирающееся на партнерские связи сотрудничество между ГНКАР и BP.

На встрече провели обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.