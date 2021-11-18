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Исполнилось 29 лет со дня установления дипотношений между Азербайджаном и Грузией

Исполнилось 29 лет со дня установления дипотношений между Азербайджаном и Грузией 10:02
Внешняя политика
18 ноября 2021 г. 10:33
Исполнилось 29 лет со дня установления дипотношений между Азербайджаном и Грузией
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Сегодня исполняется 29 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией

Как передает грузинское бюро Report, основа дипломатических отношений между двумя странами была заложена 18 ноября 1992 года.

В феврале 1995 года в Баку открылось посольство Грузии, а в марте 1996 года – посольство Азербайджана в Тбилиси.

Послом Азербайджана в Грузии с октября прошлого года является Фаик Гулиев, а послом Грузии в Азербайджане с 2018 года - Зураб Патарадзе.

Генконсульство Азербайджана в грузинском городе Батуми осуществляет деятельность с 2010 года, генконсулом в этом городе является Парвиз Исмаилзаде.

Генконсульство Грузии в Гяндже было учреждено в 2013 году, миссию генконсула выполняет Николоз Иашвили.

В следующем году в обеих странах планируется проведение ряда мероприятий в связи с 30-летием дипломатических отношений.

МИД Грузии в справочной информации сообщает, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, между двумя странами имеются тесные связи.

В информации подчеркивается, что правовая база с Азербайджаном охватывает более 100 двусторонних и многосторонних договоров, эти документы регулируют практически все сферы сотрудничества.

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Версия на английском языке 29 years pass since establishment of Azerbaijan-Georgia diplomatic relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstanla diplomatik əlaqələr qurmasından 29 il ötür

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