Исполнилось 28 лет со дня вступления Азербайджана в ООН

2 марта исполняется 28 лет со дня вступления Азербайджана в ООН.

Как сообщает Report, 2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о принятии Азербайджана в организацию. В Нью-Йорке – перед штаб-квартирой ООН был поднят флаг 181-го члена организации – Азербайджана. А 6 мая при организации начало действовать представительство Азербайджана.

Начиная с первого дня сотрудничества с ООН, Азербайджанская Республика через платформу ООН старалась привлечь внимание международной общественности к армяно-азербайджанскому конфликту, и достичь мирного договора, используя потенциальные возможности ООН.

В течение 1993 года Совет Безопасности (CБ) ООН по армяно-азербайджанскому конфликту принял резолюции под номером 822, 853, 874, 884. Эти резолюции, подтверждая территориальную неприкосновенность Азербайджана, выдвигали требования немедленного объявления прекращения огня, прекращения военных действий и вывода оккупационных сил с территорий Азербайджанской Республики. К сожалению, положения известных резолюций до сих пор не были выполнены.

Азербайджан активно сотрудничает со многими специальными организациями и органами ООН. К их числу относятся: Программа Развития ООН (ПРООН), Верховный Комиссар ООН по Беженцам, Детский Фонд ООН, Организация ООН по Образованию, Науке и Культуре, Организация по Развитию Промышленности, Всемирная Организация по Здравоохранению, Фонд Беженцев ООН, Международное Агентство по Атомной Энергии, Организация по Договору о Всестороннем запрете Ядерных Испытаний и др.

Сотрудничество между Азербайджаном и Детским Фондом ООН (UNICEF) восстановлено с целью улучшения состояния детей и подростков вынужденных переселенцев и беженцев. В течение 1995-1997, 1998-2000 годов Азербайджан был членом исполнительного комитета UNICEF.

Азербайджан активно сотрудничает со специальными организациями и органами ООН. Азербайджан был членом Комиссии по статусу Женщин (2000-2002). Азербайджан также является основным спонсором принятой годовой Резолюции Комиссии "об освобождении женщин и детей, взятых в заложники в результате военных конфликтов".

Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2012-2013 гг.