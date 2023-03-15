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Исмет Джахан: Борьба с исламофобией должна вестись в соответствии с конкретным планом действий

Исмет Джахан: Борьба с исламофобией должна вестись в соответствии с конкретным планом действий В Европе есть исламофобия и разжигание ненависти к мусульманам.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 14:01
Исмет Джахан: Борьба с исламофобией должна вестись в соответствии с конкретным планом действий

В Европе есть исламофобия и разжигании религиозной ненависти по отношению к мусульманам.

Как сообщает Report, об этом заявил посол и постоянный наблюдатель Организации исламского сотрудничества (ОИС) при Европейском союзе Исмет Джахан на международной конференции в Баку на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы“.

По ее словам, в Европе есть случаи давления на мусульманских женщин, и с этим нужно бороться: "То, что нас разделяет, может нас объединить. Для этого тоже нужно проделать грандиозную работу. ОИС обеспокоена ростом исламофобии. В Европе считают, что мусульмане - это террористы и нежелательные мигранты. Но это не так. Большинство мусульман вносят большой вклад в свою страну проживания. Борьба с исламофобией должна вестись в соответствии с конкретным планом действий”.

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Версия на английском языке Ismat Jahan: Islamophobia and hate speech against Muslims in Europe
Версия на азербайджанском языке İsmet Cahan: “Avropada islamofobiya və müsəlmanlara qarşı nifrət nitqi var”

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