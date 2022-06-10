Исмет Джахан: Азербайджан предпринимает важные шаги для развития межрелигиозного диалога

"Азербайджан предпринимает важные шаги для развития межрелигиозного и межкультурного диалога".

"Азербайджан предпринимает важные шаги для развития межрелигиозного и межкультурного диалога".

Об этом французскому бюро Report сказала постоянный наблюдатель Организации исламского сотрудничества при Европейском Союзе, посол Исмет Джахан.

По ее словам, мусульмане, живущие в Европе, хотят, чтобы их воспринимали как полноправных граждан своих стран.

Посол также коснулась вклада Азербайджана, как европейского государства, в развитие межрелигиозного диалога:

"К сожалению, только четыре из стран-членов Совета Европы являются членами нашей организации. Турция, Албания, Азербайджан - страны-члены, Босния - страна-наблюдатель. Азербайджан предпринимает важные шаги в направлении развития межрелигиозного и межкультурного диалога. Азербайджан хоть и является страной с мусульманским большинством, это европейская страна. Мусульмане, проживающие в Европе, являются полноправными гражданами Европы, они участвуют в европейском строительстве и вносят свой вклад в этот процесс".