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Исмаил Серагельдин: Результаты деятельности Глобального Форума очевидны 

Исмаил Серагельдин: Результаты деятельности Глобального Форума очевидны  За эти годы очевидны результаты, которых добился Глобальный Бакинский форум, который в 10 раз пройдет в Азербайджане.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 12:43
Исмаил Серагельдин: Результаты деятельности Глобального Форума очевидны 

За эти годы очевидны результаты, которых добился Глобальный Бакинский форум, который в 10 раз пройдет в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин на брифинге накануне 10-го глобального Бакинского Форума.

"В начале у нас было всего 49 членов, сейчас больше 400…За последние 10 лет мы добились многого, направляя наши предложения в международные организации, такие как ООН, G20 и пр."- сказал он.

По его словам, платформа Глобального форума является эффективной для обмена мнениями по самым важным и острым темам.

"Мы активно работали во время пандемии, говоря о важности доступности вакцинации для всех, взяв на вооружение опыт Сингапура, где уровень вакцинации составляет 90%",- сказал он.

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" начнет свою работу завтра и продлится до 11 марта.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıl Serageldin: “Qlobal Forumun nəticələri göz qabağındadır”

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