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Исмаил Серагельдин: Богатые страны лучше восстановились после пандемии

Исмаил Серагельдин: Богатые страны лучше восстановились после пандемии Экономически развитые страны лучше восстановились после завершения пандемии COVID-19.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 11:33
Исмаил Серагельдин: Богатые страны лучше восстановились после пандемии

Экономически развитые страны лучше восстановились после завершения пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом заявил Исмаил Серагельдин, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви на пресс-брифинге накануне 10-го Глобального Форума, который стартует в Баку завтра.

По его словам, в этом году на форуме будут обсуждаться различные актуальные вопросы, на панельных дискуссиях будут участвовать специалисты по разным направлениям. В частности будут обсуждаться вопросы глобализации и дальнейшего развития мира, находящегося сегодня перед выбором, устойчивость в раздельном мире, главные угрозы для человечества и пр.

"Бакинский форум стал главной площадкой для обсуждения актуальных проблем мира",- добавил он, отметив, что последние международные события, особенно война в Украине, ставит под угрозу мир на планете.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıl Serageldin: “Zəngin ölkələr pandemiyadan sonra daha yaxşı bərpa olunublar”

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