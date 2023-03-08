Исмаил Серагельдин: Богатые страны лучше восстановились после пандемии

Экономически развитые страны лучше восстановились после завершения пандемии COVID-19.

Экономически развитые страны лучше восстановились после завершения пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом заявил Исмаил Серагельдин, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви на пресс-брифинге накануне 10-го Глобального Форума, который стартует в Баку завтра.

По его словам, в этом году на форуме будут обсуждаться различные актуальные вопросы, на панельных дискуссиях будут участвовать специалисты по разным направлениям. В частности будут обсуждаться вопросы глобализации и дальнейшего развития мира, находящегося сегодня перед выбором, устойчивость в раздельном мире, главные угрозы для человечества и пр.

"Бакинский форум стал главной площадкой для обсуждения актуальных проблем мира",- добавил он, отметив, что последние международные события, особенно война в Украине, ставит под угрозу мир на планете.