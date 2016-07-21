 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Исмаил Альпер Джошгун: Турция полностью освободится от этих диверсионных групп

    Турция выйдет из этих событий более сильной

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "События 15 июля являются делом рук диверсионной группы в составе Вооруженных сил, а не Вооруженных сил Турции". 

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун.

    Посол отметил, что Турция полностью освободится от этих диверсионных групп.

    Дипломат также заявил, что в событиях 15 июля погибли 246 человек, более 1500 человек ранены: "В связи с этими событиями уволены более 60 тыс. человек. В настоящее время ведется расследование. Все работы продолжаются в юридической плоскости". 

    И.А.Джошгун напомнил, что со вчерашнего вечера в Турции объявлено чрезвычайное положение: "Турция выйдет из этих событий более сильной ". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi