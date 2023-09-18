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Исмаил Ахундов: Невыполнение Арменией резолюций ООН одна из главных причин безызвестности о судьбах пропавших без вести

Исмаил Ахундов: Невыполнение Арменией резолюций ООН одна из главных причин безызвестности о судьбах пропавших без вести Главной причиной безызвестности о судьбах азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны, стало невыполнение Арменией требований известных резолюций ООН.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 17:00
Исмаил Ахундов: Невыполнение Арменией резолюций ООН одна из главных причин безызвестности о судьбах пропавших без вести

Одной из главных причин безызвестности о судьбах азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны, стало невыполнение Арменией требований известных резолюций ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов на международной конференции "Активизация национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести лиц".

По его словам, на сегодняшний день пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны числятся от 2 до 7 членов многих семей: "Это позор для человечества. Однако уверенная победа Азербайджана в Отечественной войне вселила надежду этим семьям, что их судьба прояснится", - сказал он.

И.Ахундов также отметил, что поиски тел пропавших без вести затруднены из-за сохраняющейся минной угрозы на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке Ismayil Akhundov: Non-implementation of UN resolutions gives rise to not determining fate of missing
Версия на азербайджанском языке İsmayıl Axundov: "BMT qətnamələrinin icra edilməməsi itkin düşənlərin taleyinin müəyyənləşdirilməməsinə əsas verib"

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