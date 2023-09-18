Исмаил Ахундов: Невыполнение Арменией резолюций ООН одна из главных причин безызвестности о судьбах пропавших без вести

Главной причиной безызвестности о судьбах азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны, стало невыполнение Арменией требований известных резолюций ООН.

Одной из главных причин безызвестности о судьбах азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны, стало невыполнение Арменией требований известных резолюций ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов на международной конференции "Активизация национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести лиц".

По его словам, на сегодняшний день пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны числятся от 2 до 7 членов многих семей: "Это позор для человечества. Однако уверенная победа Азербайджана в Отечественной войне вселила надежду этим семьям, что их судьба прояснится", - сказал он.

И.Ахундов также отметил, что поиски тел пропавших без вести затруднены из-за сохраняющейся минной угрозы на освобожденных от оккупации территориях.