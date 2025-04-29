Исмаил Абукар Осман: Азербайджан - удивительная страна с прекрасными людьми

Исмаил Абукар Осман: Азербайджан - удивительная страна с прекрасными людьми

Исполнительный директор Сомалийской организации экологического развития (SEDO) Исмаил Абукар Осман положительно оценил создание Платформы НПО Глобального Юга.

Об этом он заявил Report в кулуарах второго дня учредительной конференции, которая проходит в Баку.

"Я приехал в Азербайджан, чтобы принять участие в учреждении этой важной платформы. С уверенностью могу сказать, что это одна из лучших инициатив, в которых мне довелось участвовать в этом году. Я приветствую создание платформы и выражаю благодарность Азербайджану за теплый прием", — отметил Осман.

По его словам, Азербайджан производит сильное впечатление как страна с богатой культурой и гостеприимным народом.

"Это удивительная страна с прекрасными людьми. Я слышал об успехе Азербайджана в организации гонок Формулы-1, и теперь убедился лично, почему люди стремятся приехать сюда", — добавил он.