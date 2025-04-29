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Исмаил Абукар Осман: Азербайджан - удивительная страна с прекрасными людьми

Исмаил Абукар Осман: Азербайджан - удивительная страна с прекрасными людьми Исмаил Абукар Осман: Азербайджан - удивительная страна с прекрасными людьми
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 12:41
Исмаил Абукар Осман: Азербайджан - удивительная страна с прекрасными людьми

Исполнительный директор Сомалийской организации экологического развития (SEDO) Исмаил Абукар Осман положительно оценил создание Платформы НПО Глобального Юга.

Об этом он заявил Report в кулуарах второго дня учредительной конференции, которая проходит в Баку.

"Я приехал в Азербайджан, чтобы принять участие в учреждении этой важной платформы. С уверенностью могу сказать, что это одна из лучших инициатив, в которых мне довелось участвовать в этом году. Я приветствую создание платформы и выражаю благодарность Азербайджану за теплый прием", — отметил Осман.

По его словам, Азербайджан производит сильное впечатление как страна с богатой культурой и гостеприимным народом.

"Это удивительная страна с прекрасными людьми. Я слышал об успехе Азербайджана в организации гонок Формулы-1, и теперь убедился лично, почему люди стремятся приехать сюда", — добавил он.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıl Abukar Osman: Azərbaycan gözəl insanları olan heyrətamiz ölkədir
Версия на английском языке Ismail Abukar Osman: Azerbaijan amazing country with wonderful people

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