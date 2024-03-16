Исмахане Элуафе: Современные вызовы создают условия для неравенства

Вызовы, с которыми сейчас сталкивается общество, создают основу для неравенства.

Вызовы, с которыми сейчас сталкивается общество, создают основу для неравенства.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор CGIAR (глобальное партнерство, объединяющее международные организации, занимающиеся исследованиями в области продовольственной безопасности) Исмахане Элуафе в ходе панельной дискуссии Xl Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира“.

По ее словам, борьба с неравенством должна стать глобальной повесткой дня. Она также подчеркнула, что в этом смысле важна устойчивость, которая, в свою очередь, является способностью приспособиться к кризисам, пандемии, конфликтам.