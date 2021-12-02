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Исландские компании готовы работать в Азербайджане

Исландские компании готовы работать в Азербайджане Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Республики Исландия Тордисом Колбруном Рейкфьордом Гильфадоттиром в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 23:19
Исландские компании готовы работать в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Республики Исландия Тордисом Колбруном Рейкфьордом Гильфадоттиром в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями об отношениях между двумя странами, особенно о перспективах развития сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.

Отмечая, что Исландия имеет большой опыт в этой сфере, исландские компании готовы работать в Азербайджане.

Также обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ.

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