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Исключительная роль президента в Отечественной войне приведет нас к еще большим победам

Исключительная роль президента в Отечественной войне приведет нас к еще большим победам 12:20
Внешняя политика
7 ноября 2022 г. 12:20
Исключительная роль президента в Отечественной войне приведет нас к еще большим победам

"Исключительная роль президента Ильхама Алиева в Отечественной войне приведет нас к еще большим победам".

Об этом Report заявил политический аналитик, эксперт Эльчин Мирзабейли.

"Президент Ильхам Алиев, придя к власти в 2003 году, продолжил претворять в жизнь концепцию общенационального лидера Гейдара Алиева "сильное государство, сильная армия". После Отечественной войны стало ясно, насколько необходимыми были шаги, которые мы воспринимали порой с сомнением", - сказал эксперт, подчеркнув, что путь к победе состоял не только из 44 дней.

Э.Мирзабейли отметил, что некоторые в свое время не понимали цели членства Азербайджана в Движении неприсоединения. По его словам, именно в результате этого шага члены Движения неприсоединения поддержали нас во время Отечественной войны: "Иногда также не понимали спортивную политику, проводимую в нашей стране. Но именно в результате молодежной и спортивной политики увеличилось число наших отважных, здоровых, способных, патриотичных сыновей. В результате стал более крепким и наш национальный дух. Наша способность "побеждать как личность" превратилась в способность "побеждать как нация". Все это сыграло важную роль в нашей победе в Отечественной войне. Вспоминая 44-дневную Отечественную войну, мы вновь понимаем, насколько тяжелым был каждый из этих дней. Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев преодолел эти трудности как искусный дипломат".

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Версия на азербайджанском языке "Prezidentin Vətən müharibəsindəki müstəsna rolu bizi daha böyük qələbələrə aparacaq" - RƏY

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