Искендеров: Один из векторов совместных усилий Азербайджана и РФ - обеспечение региональной кооперации

Одним из векторов направления совместных региональных усилий являются общие подходы по обеспечению региональной политико-экономической кооперации.

Одним из векторов направления совместных региональных усилий являются общие подходы по обеспечению региональной политико-экономической кооперации и ограничения попыток деструктивного вмешательства извне.

Как передает Report об этом сказал посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

"Отрадно видеть, что за короткий период платформа, на которой наши эксперты встречаются, проводит уже пятое заседание", - сказал он.

По словам Искендерова, проведение данного мероприятия является примером того, как происходит реализация воли на сближение российско-азербайджанских отношений.

"Когда эта идея впервые прозвучала три года тому назад, мы отмечали, что она встреча не должна проводиться единожды, эта инициатива должна иметь практические результаты", - сказал он.